Volley | SuperLega | Perugia batte Verona e allunga in testa | +8 su Civitanova alla vigilia dello scontro diretto

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-20; 25-22; 26-28; 25-20) nell’anticipo della 15ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Block Devils hanno così infilato la 14ma vittoria nel torneo, a fronte di una sola sconfitta, e si confermano saldamente inclassifica generale con otto punti di vantaggio su. La Lube ha un incontro in meno e non potrà replicare domani pomeriggio, cresce l’attesa per loin programma mercoledì 23 dicembre. Gli scaligeri restano invece al nono posto, attardati di cinque lunghezze da Monza e Trento. I ragazzi di coach Vital Heynen sono risultati più brillanti nei primi due set, poi si sono fatti sorprendere ai vantaggi nella terza ...