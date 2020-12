Visite a parenti e amici a Natale al di fuori del proprio comune | chiarimenti

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il discorso del Premier Conte ha introdotto le novità previste dal decreto legge di, che avrà validità dal 24 dicembre al 6 gennaio, soffermandosi anche sullenel periodo di festa. Partendo dal fatto che, come spiegato in questo articolo, sarà decretato il rosso nazionale dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e nelle giornate del 5 e 6 gennaio, nei restanti giorni l’Italia verrà collocata in fascia arancione (dal 28 al 30 dicembre, ed il 4 gennaio). Gli italiani, tuttavia, non saranno del tutto privati di quel minimo possibile di socialità che contraddistingue il. Ci sono, dunque, delle deroghe che consentono di fare visita a, ma con delle restrizioni ben precise. Il decreto legge di ...

L'Italia torna 10 giorni in zona rossa e torna anche l'autocertificazione. Nella zona rossa proclamata dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e il 5 e il 6 è ...E’ vietato uscire di casa se non in caso di necessità e urgenza, ma è consentita la visita a parenti o amici, per un massimo di due persone, solo una volta al giorno entro le ore 22. Nel divieto non ...