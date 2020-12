Traffico Roma del 19-12-2020 ore 13:30 (Di sabato 19 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio in studio Massimo Vischi a seguito di un incidente troviamo quindi attenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Casilina code anche in carreggiata interna della Casilina Appia sulla tangenziale lungo via del Foro Italico si rallenta gli atleti si sta in coda all’altezza dell’uscita per via dei Campi Sportivi a partire da viale di Tor di Quinto direzione San Giovanni Ma anche sulla carreggiata opposta si sta in coda da via Salaria verso lo stadio Olimpico sul tratto Urbano della A24 si rallenta da Portonaccio la tangenziale est verso il centro per Traffico poi proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni troviamo rallentamenti dallo svincolo per la Tiburtina fino alla rampa di ingresso per la A24 e poi a seguire tra via Prenestina e via No la direzione Piazza a Centocelle abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi a seguito di un incidente troviamo quindi attenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Casilina code anche in carreggiata interna della Casilina Appia sulla tangenziale lungo via del Foro Italico si rallenta gli atleti si sta in coda all’altezza dell’uscita per via dei Campi Sportivi a partire da viale di Tor di Quinto direzione San Giovanni Ma anche sulla carreggiata opposta si sta in coda da via Salaria verso lo stadio Olimpico sul tratto Urbano della A24 si rallenta da Portonaccio la tangenziale est verso il centro perpoi proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni troviamo rallentamenti dallo svincolo per la Tiburtina fino alla rampa di ingresso per la A24 e poi a seguire tra via Prenestina e via No la direzione Piazza a Centocelle abbiamo ...

twitorino : ?? A #Torino per questo fine settimana, 19 e 20 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 20 sarà chiusa al traffico veic… - Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - CristopherGius1 : RT @romamobilita: #Roma #traffico in via La Storta e in via Cassia, rallentamenti per le linee bus 031 e 032. - rep_torino : Via Roma chiusa al traffico non evita il caos dello shopping natalizio [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 1… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-12-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-12-2020 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Natale Torino, code per lo shopping. Controlli nelle stazioni

Nel capoluogo piemontese via Roma e alcune vie del centro sono diventate pedonali, ma nelle strade adiacenti il traffico si è congestionato e si sono formate file di auto in coda per entrare nei ...

Torino, code e traffico nell'ultimo fine settimana prima di Natale

Code e traffico: il centro di Torino accoglie cosi' i cittadini nell'ultimo fine settimana prima di Natale. Davanti ai negozi tante persone ...

Nel capoluogo piemontese via Roma e alcune vie del centro sono diventate pedonali, ma nelle strade adiacenti il traffico si è congestionato e si sono formate file di auto in coda per entrare nei ...Code e traffico: il centro di Torino accoglie cosi' i cittadini nell'ultimo fine settimana prima di Natale. Davanti ai negozi tante persone ...