Tommaso Zorzi | notte insonne ma ci ripensa | non lascerà il GF Vip

(Di sabato 19 dicembre 2020) La decisione è arrivata diieri dopo la puntata del GF Vip Scosso dai messaggi della sorella,aveva intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Ma per i suoi fan, arriva una bella notizia, perché la– come si dice – ha portato consiglio e l’influencer milanese che era stato colto anche da un momento di nostalgia per la mamma, ha comunicato ai suoi compagni d’avventura nel primo pomeriggio di oggi che non abbandonerà la casa. La crisi diè arrivata nellaproprio dopo la puntata del venerdì 18 dicembre. “Lo faccio per il mio benessere, sono arrivato al punto che proprio non ho più energia, linfa”, dice Tommy a Stefania Orlando che lo ascolta e prova a convincerlo a restare. Tommy vuole uscire pt 1 #gfvip pic.twitter.com/G3WZBcMFy9 — ...