Sci alpino, Federica Brignone non parteciperà alla discesa di oggi (Di sabato 19 dicembre 2020) Contrordine per Federica Brignone e niente discesa n.2 sulle nevi di Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nella serata di ieri la campionessa azzurra aveva comunicato, attraverso quanto riportato dalla FISI, l’idea di gareggiare oggi dopo che ieri aveva rimediato una caduta nel corso di una prova che ha visto diversi incidenti. Nella prima delle due discese in programma sulla Oreiller-Killy sono state infatti ben cinque le atlete (compresa Brignone) a non rimanere in piedi nella zona a massima velocità, con l’austriaca Nicole Schmidhofer ad avere le conseguenze più importanti. Come riportato dalle cronache, l’austriaca ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per questo dovrà rinunciare all’intera ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Contrordine pere nienten.2 sulle nevi di Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo di scifemminile. Nella serata di ieri la campionessa azzurra aveva comunicato, attraverso quanto riportato dFISI, l’idea di gareggiaredopo che ieri aveva rimediato una caduta nel corso di una prova che ha visto diversi incidenti. Nella prima delle due discese in programma sulla Oreiller-Killy sono state infatti ben cinque le atlete (compresa) a non rimanere in piedi nella zona a massima velocità, con l’austriaca Nicole Schmidhofer ad avere le conseguenze più importanti. Come riportato dalle cronache, l’austriaca ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per questo dovrà rinunciare all’intera ...

Sci alpino, discesa maschile Val Gardena, Coppa del Mondo 2020/2021 oggi in diretta tv. Orario d'inizio, quando è e come vederla in streaming.La diretta scritta della discesa maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo il supergigante di venerdì, vinto da Aleksander Aamodt Kilde, i velocisti ...