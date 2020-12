Roma, Fonseca: “Vogliamo vincere, farò due o tre cambi” (Di sabato 19 dicembre 2020) La Roma ora punta in alto, vincere aiuta a vincere e Fonseca ci ha preso gusto. La vittoria col Torino, sofferta e sudata, ha alimentato le ambizioni giallorosse. La Roma ora vede le primissime posizioni, non è un peccato di presunzione sperare di raggiungere i piazzamenti migliori, In conferenza stampa Fonseca è stato chiaro: “Vogliamo vincere”, ha detto alla vigilia della gara con l’Atalanta. “È sempre molto difficile affrontare l’Atalanta, è molto forte – spiega Fonseca – Noi non cambiamo la nostra identità. Non cambiano le nostre intenzioni, quello che cambia di partita in partita è la strategia in base all’avversario”. “Non c’è stato molto tempo per recuperare. Penso che ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 dicembre 2020) Laora punta in alto,aiuta aci ha preso gusto. La vittoria col Torino, sofferta e sudata, ha alimentato le ambizioni giallorosse. Laora vede le primissime posizioni, non è un peccato di presunzione sperare di raggiungere i piazzamenti migliori, In conferenza stampaè stato chiaro: “”, ha detto alla vigilia della gara con l’Atalanta. “È sempre molto difficile affrontare l’Atalanta, è molto forte – spiega– Noi nonamo la nostra identità. Nonano le nostre intenzioni, quello chea di partita in partita è la strategia in base all’avversario”. “Non c’è stato molto tempo per recuperare. Penso che ...

