Quando era una bambina fu brutalizzata dalla madre, la triste storia della conduttrice (Di sabato 19 dicembre 2020) La bambina nelle foto è oggi un’amata conduttrice Tv e radiofonica ma non può dimenticare la sua infanzia difficile e le violenze subite, il dramma di Ema Stokholma. Ema Stokholma Fonte Foto InstagramEma Stokholma si racconta oggi ai microfoni di Verissimo e insieme a Silvia Toffanin ripercorrerà la sua infanzia drammatica, segnata dagli abusi della madre. La conduttrice ha più volte parlato del dramma subito, raccontato anche nel libro Per il mio bene, con il quale spera di aiutare quanti hanno vissuto il suo stesso dramma. La violenza sui bambini è un tema di cui purtroppo si parla troppo poco ma che segna ancora l’infanzia di troppi ragazzi, feriti da quelle stesse persone che dovrebbero proteggerli. LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin troppo magra? I fan non credono ai loro ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020) Lanelle foto è oggi un’amataTv e radiofonica ma non può dimenticare la sua infanzia difficile e le violenze subite, il dramma di Ema Stokholma. Ema Stokholma Fonte Foto InstagramEma Stokholma si racconta oggi ai microfoni di Verissimo e insieme a Silvia Toffanin ripercorrerà la sua infanzia drammatica, segnata dagli abusi. Laha più volte parlato del dramma subito, raccontato anche nel libro Per il mio bene, con il quale spera di aiutare quanti hanno vissuto il suo stesso dramma. La violenza sui bambini è un tema di cui purtroppo si parla troppo poco ma che segna ancora l’infanzia di troppi ragazzi, feriti da quelle stesse persone che dovrebbero proteggerli. LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin troppo magra? I fan non credono ai loro ...

valigiablu : Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venut… - reportrai3 : In alcuni casi si arrivava anche al doppio, 200 mila €, quando il limite previsto era ca. 87 mila. Poco dopo Scando… - mante : 'Non sono pagato per litigare” ha detto Salvini la cui principale attività politica fin da quando era consigliere c… - Margot69568018 : @Hair49gc1 Il programma ha mille sfaccettature poco trasparenti. Sia tra concorrenti, che tra autori e concorrenti.… - Rodolfo22455857 : @LucaRonzoni68 @pisto_gol Anche perché chi può comprare? È arrivato chiesa... c’è zaniolo e Locatelli.. poi? Però q… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando era “Il Covid era tutta una cosa politica fino a quando non mi ha colpito”: negazionista cambia idea… Il Fatto Quotidiano Sbranata da 5 cani lupo di proprietà della figlia: muore una 74enne a Gruagliasco

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio del 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, dove una donna di 74 anni è stata sbranata da 5 cani lupo. Secondo quanto riportano i media locali e n ...

Il professore che ha confessato i kamikaze: "Famosi come rockstar, condannati a morire"

Mordecai G. Sheftall insegna in Giappone: racconto la storia di decine di piloti sopravvissuti alle missioni suicide del secondo conflitto "La guerra andava male per Tokyo, le gesta di questi giovani ...

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio del 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, dove una donna di 74 anni è stata sbranata da 5 cani lupo. Secondo quanto riportano i media locali e n ...Mordecai G. Sheftall insegna in Giappone: racconto la storia di decine di piloti sopravvissuti alle missioni suicide del secondo conflitto "La guerra andava male per Tokyo, le gesta di questi giovani ...