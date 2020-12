Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (2) (Di sabato 19 dicembre 2020) (Trapani) - E' il primo settembre scorso quando Gaspare Giacalone si trovava sul peschereccio 'Anna Madre'. Nelle vicinanze ci sono anche i pescherecci 'Natalino', 'Antartide' e 'Medinea'. All'improvviso il sequestro. Due pescherecci, 'Natalino' e 'Anna Madre' riescono a fuggire, ma i loro comandanti, Gaspare Giacalone e Bernardo Salvo, vengono prima trasbordati. Gli equipaggi però riescono a fuggire. "E per questo mio marito è stato picchiato", dice la ragazza. "Domani rivederò mio marito dopo 4 mesi, perché lui si è imbarcato il 20 agosto. Ha lasciato nostra figlia Gaia di un anno che non sapeva camminare e adesso corre...". Nella sala consiliare c'è anche Naoires Ben Haddada, figlia di Mohamed Haddada, uno dei pescatori tunisini sequestrati. Racconta per la prima volta di essersi sentita "discriminata" lo scorso 13 novembre quando la Farnesina ha permesso alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) (Trapani) - E' il primo settembre scorso quando Gaspare Giacalone si trovava sul peschereccio 'Anna Madre'. Nelle vicinanze ci sono anche i pescherecci 'Natalino', 'Antartide' e 'Medinea'. All'improvviso il sequestro. Due pescherecci, 'Natalino' e 'Anna Madre' riescono a fuggire, ma i loro comandanti, Gaspare Giacalone e Bernardo Salvo, vengono prima trasbordati. Gli equipaggi però riescono a fuggire. "E per questo mio marito è stato picchiato", dice la ragazza. "Domani rivederò mio marito dopo 4 mesi, perché lui si è imbarcato il 20 agosto. Ha lasciato nostra figlia Gaia di un anno che non sapeva camminare e adesso corre...". Nella sala consiliare c'è anche Naoires Ben Haddada, figlia di Mohamed Haddada, uno deitunisini sequestrati. Racconta per la prima volta di essersi sentita "discriminata" lo scorso 13 novembre quando la Farnesina ha permesso alle ...

