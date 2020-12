DL Natale: quanti ospiti si possono invitare a casa? (Di sabato 19 dicembre 2020) quanti ospiti si possono invitare presso la propria abitazione nei giorni festivi? Il Decreto Legge utilizzato per le nuove misure restrittive per il periodo 24 dicembre-6 gennaio prevede alcune limitazioni anche per le persone da ospitare a casa. Benché l’Italia nei festivi e nei prefestivi entri in zona rossa, è concesso l’invito di un massimo di due persone non conviventi presso la propria abitazione. Questo consente ad esempio i ricongiungimenti, tra congiunti e amici, in un periodo socialmente importante per gli italiani. Da rispettare, inoltre, il coprifuoco stabilito dalle 22:00 alle 5:00. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020)sipresso la propria abitazione nei giorni festivi? Il Decreto Legge utilizzato per le nuove misure restrittive per il periodo 24 dicembre-6 gennaio prevede alcune limitazioni anche per le persone da ospitare a. Benché l’Italia nei festivi e nei prefestivi entri in zona rossa, è concesso l’invito di un massimo di due persone non conviventi presso la propria abitazione. Questo consente ad esempio i ricongiungimenti, tra congiunti e amici, in un periodo socialmente importante per gli italiani. Da rispettare, inoltre, il coprifuoco stabilito dalle 22:00 alle 5:00. SportFace.

