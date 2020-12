A mio parere anche Conte sogna un ‘vaffa’ come Padellaro. Ma potrebbe avere anche degli incubi (Di sabato 19 dicembre 2020) di Tito Fornola Bello il sogno di Padellaro. E non dubito che sia stato condiviso da tante persone, soprattutto da quelle che ormai da anni sono fuori dalla politica attiva. Nauseati da una realtà che è sempre più egemonizzata da individualismi e carrierismi, partiti usati come taxi per la propria rielezione, elettori “coinvolti” solo per catturare consensi, discorsi vuoti e rivendicazioni pretestuose utili solo a coprire l’occupazione di qualche poltrona di potere a favore della propria tribù. Tribù, non partito, perché i partiti – quelli antecedenti alla personalizzazione della politica imposta dalla scesa in campo del Caimano – sono andati progressivamente scomparendo. E Renzi ha dato il colpo di grazia a quel poco di speranza che rimaneva di fare del PD un nuovo e vero partito di popolo e ideali. Sia chiaro: non è solo Renzi l’artefice del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) di Tito Fornola Bello il sogno di. E non dubito che sia stato condiviso da tante persone, soprattutto da quelle che ormai da anni sono fuori dalla politica attiva. Nauseati da una realtà che è sempre più egemonizzata da individualismi e carrierismi, partiti usatitaxi per la propria rielezione, elettori “coinvolti” solo per catturare consensi, discorsi vuoti e rivendicazioni pretestuose utili solo a coprire l’occupazione di qualche poltrona di potere a favore della propria tribù. Tribù, non partito, perché i partiti – quelli antecedenti alla personalizzazione della politica imposta dalla scesa in campo del Caimano – sono andati progressivamente scomparendo. E Renzi ha dato il colpo di grazia a quel poco di speranza che rimaneva di fare del PD un nuovo e vero partito di popolo e ideali. Sia chiaro: non è solo Renzi l’artefice del ...

MarcoMoriniTW : A mio parere ciò che è davvero grave è il modo in cui sono stati gestiti i finanziamenti per la sanità e la tempist… - Capezzone : Supersintesi (a mio parere...) - congliocchiali2 : #Amici20 comunque dovrebbero cambiare tutti gli allievi a mio parere quest'anno non mi convince nessuno soprattutto… - ilfattoblog : A mio parere anche Conte sogna un ‘vaffa’ come Padellaro. Ma potrebbe avere anche degli incubi - GiovannaLoRe3 : Lui agisce nei modi che non immaginiamo. Basterebbe lasciarLo agire e riconoscerLo, non per niente è l'Onnipotente.… -

Ultime Notizie dalla rete : mio parere A mio parere anche Conte sogna un ‘vaffa’ come Padellaro. Ma potrebbe avere anche degli incubi Il Fatto Quotidiano Lazio-Napoli, Inzaghi: «Lotito deluso, ma fra me e lui nessun problema. Dobbiamo ripartire»

«Il mio rapporto con Lotito va al di là di quello classico tra presidenti e allenatori. Abbiamo parlato dopo il Bruges, così come abbiamo parlato dopo il pari di Benevento, ...

FIN. «GRAZIE DIRETTORE, MA QUEL CHE FACCIO LO FACCIO PER PASSIONE»

Lo ammetto, spesso mi capita di aiutare chi mi chiede una informazione e mai mi tiro indietro di fronte alle mie responsabilità. Nel caso specifico che tu non hai affrontato nel merito, il Comitato ...

«Il mio rapporto con Lotito va al di là di quello classico tra presidenti e allenatori. Abbiamo parlato dopo il Bruges, così come abbiamo parlato dopo il pari di Benevento, ...Lo ammetto, spesso mi capita di aiutare chi mi chiede una informazione e mai mi tiro indietro di fronte alle mie responsabilità. Nel caso specifico che tu non hai affrontato nel merito, il Comitato ...