Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 09 | 10

(Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale venerdì 18 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio attesa La Stretta anti-covid di fine anno stamani vertice tra come i capi delegazione di maggioranza Poi tra governo e regioni alle 18 il Consiglio dei Ministri Zaia in Veneto dispone lo stop alla mobilità tra comuni dopo le 14 da domani al 6 gennaio risate intanto al 98 percento rapporto tamponi positività in Italia vaccino dei in tutta Europa il 27 dicembre sono partiti da Bengasi rientrano a Mazara del Vallo domenica 2 pescheria Labor Day 18 marittimi sequestrati via per 108 giorni la vicenda si è risolta con una missione a Bengasi di Conte Di Maio il motopesca Antartide Medina erano stati fermati da motovedette di attar che a ora elogiati dell’Italia negli crisi Libica risposte concrete ai primi di gennaio che viene il segno di un cambio di rotta nel merito e nel ...