Suzuki Swace - Aperti gli ordini per la Web Edition (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Suzuki apre in Italia le prenotazioni online della Swace introducendo la Web Edition, disponibile a partire da 27.400 euro con la possibilità di accedere ad uno specifico finanziamento con rate a partire da 289 euro al mese. La vettura è una parente molto stretta della Toyota Corolla Touring Sports, rispetto alla quale si distingue essenzialmente per i loghi e per il design dei paraurti. Il powertrain di tipo full hybrid con cambio automatico CVT. Full optional per il web. Nello specifico, l'allestimento Web Edition è basato sulla versione Top della Swace, che sarà disponibile in un secondo momento e che include di serie i gruppi ottici full led, il volante e i sedili riscaldabili, il climatizzatore automatico, il sistema keyless, i sensori di parcheggio, la retrocamera, l'infotainment con display ...

