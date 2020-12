Sei governatori del Sud scrivono a Conte: preoccupazione per l'uso delle risorse del Recovery (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Viva preoccupazione per lo stato del confronto sulla effettiva utilizzazione" delle risorse del Next generation Ue. La esprimono in una lettere al premier Giuseppe Conte i sei presidenti di Regione del Sud che hanno partecipato alla riunione in teleconferenza voluta dal 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca. A firmarla, oltre De Luca, Vito Bardi (Basilicata), Michele Emiliano (Puglia), Marco Marsilio (Abruzzo), Nello Musumeci (Sicilia), e Donato Toma (Molise). Non hanno potuto partecipare al confronto, per concomitanti impegni istituzionali, i presidenti della Sardegna, Christian Solinas, e della Calabria, Nino Spirlì. La bozza di programma circolata nei giorni scorsi prevederebbe una ripartizione delle risorse in ambito nazionale sulla base di un mero criterio ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Vivaper lo stato del confronto sulla effettiva utilizzazione"del Next generation Ue. La esprimono in una lettere al premier Giuseppei sei presidenti di Regione del Sud che hanno partecipato alla riunione in teleconferenza voluta dal 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca. A firmarla, oltre De Luca, Vito Bardi (Basilicata), Michele Emiliano (Puglia), Marco Marsilio (Abruzzo), Nello Musumeci (Sicilia), e Donato Toma (Molise). Non hanno potuto partecipare al confronto, per concomitanti impegni istituzionali, i presidenti della Sardegna, Christian Solinas, e della Calabria, Nino Spirlì. La bozza di programma circolata nei giorni scorsi prevederebbe una ripartizionein ambito nazionale sulla base di un mero criterio ...

