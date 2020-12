Morgan scrive una lettera ad Amadeus: “Il tuo è stato un gesto altamente sgradevole, un abuso di potere” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri”. Così scrive Marco Castoldi in arte Morgan in una lettera aperta ad Amadeus pubblicata su Instagram dopo la sua esclusione al Festival di Sanremo e l’ammissione invece di Bugo in gara. “Amadeus -prosegue Morgan- mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro”. Poi rivolgendosi ad Amadeus ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri”. CosìMarco Castoldi in artein unaaperta adpubblicata su Instagram dopo la sua esclusione al Festival di Sanremo e l’ammissione invece di Bugo in gara. “-prosegue- mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro”. Poi rivolgendosi ad...

