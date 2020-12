LG Gram 16, notebook dalla leggerezza record (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il produttore coreano LG ha ampliato la propria gamma di notebook ultraleggeri Gram con l’introduzione di un nuovo modello da 16 pollici, che è quindi leggermente più compatto rispetto al top gamma da 17, continuando però a offrire uno spazio di lavoro accettabile, il tutto con una trasportabilità elevatissima, grazie al peso ancora una volta assai ridotto, pari ad appena 1,19 Kg, un vero record, che gli ha fatto guadagnare la definizione di “portatile da 16 pollici più leggero al mondo” da parte della prestigiosa World Guinness Association. Il portatile è caratterizzato da un design assai curato e minimale, con linee pulitissime e stilizzate. L’eleganza delle forme non ne pregiudica però la resistenza, certificata anzi dalla rispondenza ad alcuni dei più stringenti parametri dello standard militare MIL-STD-810G. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il produttore coreano LG ha ampliato la propria gamma diultraleggericon l’introduzione di un nuovo modello da 16 pollici, che è quindi leggermente più compatto rispetto al top gamma da 17, continuando però a offrire uno spazio di lavoro accettabile, il tutto con una trasportabilità elevatissima, grazie al peso ancora una volta assai ridotto, pari ad appena 1,19 Kg, un vero, che gli ha fatto guadagnare la definizione di “portatile da 16 pollici più leggero al mondo” da parte della prestigiosa World Guinness Association. Il portatile è caratterizzato da un design assai curato e minimale, con linee pulitissime e stilizzate. L’eleganza delle forme non ne pregiudica però la resistenza, certificata anzirispondenza ad alcuni dei più stringenti parametri dello standard militare MIL-STD-810G. Per ...

