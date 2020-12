Le storie di Lùpin: su Rai YoYo le avventure di un lupo che sogna di diventare un eroe (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lupin Anche i piccoli lupi cattivi possono diventare eroi. In un mondo pieno di archetipi e regole come quello delle fiabe, Lùpin è l’unico personaggio realmente libero, che, usando la sua creatività, dimostra che si può scegliere un’altra strada, pensare fuori dagli schemi e fare del mondo un posto migliore, con un finale spesso ancora più felice delle fiabe originali. E’ questo il filo conduttore di Le storie di Lùpin, la nuova coproduzione di RaiRagazzi con France Télévision, realizzata dalla francese Xilam e Maga Animation di Monza, che debutta domenica 20 dicembre su Rai YoYo con un doppio appuntamento alle 12.15 e alle 14.55. Lùpin discende da una famiglia di lupi cattivi di antico lignaggio ed è destinato a diventare un grande lupo cattivo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lupin Anche i piccoli lupi cattivi possonoeroi. In un mondo pieno di archetipi e regole come quello delle fiabe,è l’unico personaggio realmente libero, che, usando la sua creatività, dimostra che si può scegliere un’altra strada, pensare fuori dagli schemi e fare del mondo un posto migliore, con un finale spesso ancora più felice delle fiabe originali. E’ questo il filo conduttore di Ledi, la nuova coproduzione di RaiRagazzi con France Télévision, realizzata dalla francese Xilam e Maga Animation di Monza, che debutta domenica 20 dicembre su Raicon un doppio appuntamento alle 12.15 e alle 14.55.discende da una famiglia di lupi cattivi di antico lignaggio ed è destinato aun grandecattivo ...

