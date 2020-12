Ibrahimovic | “Si può domare un leone | non Zlatan!”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sul sito dell’Uefa, Zlatanha parlato della sua esperienza al Milan e della sua voglia di giocare ancora e vincere a 39 anni. Queste le parole dello svedese: “Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Potrei benissimo fermarmi e vedere quanto vinto in passato. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggi come sto facendo io adesso. Quando un giocatore supera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare. Ho sentito atleti americani dire che hanno speso più di un milione di dollari per mantenere il proprio corpo in forma. Io ho 39 anni. Sono in forma, gioco ai massimi livelli. Spendo zero per ...