‘Gf Vip 5’, Filippo Nardi è ufficialmente squalificato: il comunicato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Era stato annunciato e si è concretizzato. Questa sera, gli autori del Gf Vip 5 hanno mantenuto la parola ed il provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti è arrivato. In settimana, Filippo Nardi, uno dei tre vipponi arrivati solo venerdì scorso, si è reso protagonista di alcune affermazioni nonché alcuni gesti contro Maria Teresa Ruta che hanno indignato il web e non solo. Il giornalista Gabriele Parpiglia, ma anche la figlia della Ruta, Guenda Goria, avevano chiesto la squalifica immediata del conte inglese. Questa sera, il conduttore Alfonso Signorini ha letto a Filippo il comunicato ufficiale indirizzato direttamente a lui, ma non prima di avergli mostrato un video con tutti i momenti salienti della polemica. Nardi si è difeso, sottolineando l’esagerazione nell’aver bollato le sue battute ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Era stato annunciato e si è concretizzato. Questa sera, gli autori del Gf Vip 5 hanno mantenuto la parola ed il provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti è arrivato. In settimana,, uno dei tre vipponi arrivati solo venerdì scorso, si è reso protagonista di alcune affermazioni nonché alcuni gesti contro Maria Teresa Ruta che hanno indignato il web e non solo. Il giornalista Gabriele Parpiglia, ma anche la figlia della Ruta, Guenda Goria, avevano chiesto la squalifica immediata del conte inglese. Questa sera, il conduttore Alfonso Signorini ha letto ailufficiale indirizzato direttamente a lui, ma non prima di avergli mostrato un video con tutti i momenti salienti della polemica.si è difeso, sottolineando l’esagerazione nell’aver bollato le sue battute ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - FilippiViviana : RT @alessiadigi0ia: ANTONELLA ELIA TI AMO GRAZIE DI ESISTERE, SENZA DI TE QUESTO GF VIP SAREBBE UNA TORTURA #GFvip #fuorinardi #antonellael… - SerenaMalik7 : RT @back2lowtech: Riflessione: chi vede il live sa che il GF cambia regia quando non vuole che si sentano certe cose che dicono i vip, cens… - back2lowtech : Riflessione: chi vede il live sa che il GF cambia regia quando non vuole che si sentano certe cose che dicono i vip… - Angelob80 : @GrandeFratello sempre alla ricerca della situazione 'scandalo' per poi fare i morigerati... Sempre più bluf questo gf vip.... -