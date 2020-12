De Luca: “Mobilità vietata tra i piccoli comuni in Campania per tutto il periodo delle feste” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania sarà vietata la Mobilità tra i comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti durante tutto il periodo delle festività natalizie. Lo ha annunciato pochi minuti fa li presidente della Regione Vincenzo De Luca. La scelta del Governatore vuole, di fatto, limitare le ‘deroghe’ alla Mobilità che il governo nazionale dovrebbe prevedere nel Dpcm atteso in serata. L’ordinanza sarà pubblicata nelle prossime ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoInsaràlatra icon popolazione inferiore ai 5mila abitanti duranteilfestività natalizie. Lo ha annunciato pochi minuti fa li presidente della Regione Vincenzo De. La scelta del Governatore vuole, di fatto, limitare le ‘deroghe’ allache il governo nazionale dovrebbe prevedere nel Dpcm atteso in serata. L’ordinanza sarà pubblicata nelle prossime ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

