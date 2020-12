Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store! (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo innumerevoli lamentele, Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e sta offrendo a tutti coloro che lo hanno acquistato un rimborso completo Ormai è passata più di una settimana dal lancio di Cyberpunk 2077 e tutt’ora i giocatori continuano a lamentarsi dello stato del gioco su old-gen. Compenetrazioni ridicole, cali di frame, bug, crash e chi più ne ha più ne metta. A causa di tutti questi problemi, tantissimi giocatori stanno chiedendo a gran voce un risarcimento e a quanto pare sembra che Sony li abbia ascoltati. Da questa notte infatti Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e sta offrendo a tutti coloro che lo hanno già acquistato ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo innumerevoli lamentele, Sony hadalStore e sta offrendo a tutti coloro che lo hanno acquiun rimborso completo Ormai è passata più di una settimana dal lancio die tutt’ora i giocatori continuano a lamentarsi dellodel gioco su old-gen. Compenetrazioni ridicole, cali di frame, bug, crash e chi più ne ha più ne metta. A causa di tutti questi problemi, tantissimi giocatori stanno chiedendo a gran voce un risarcimento e a quanto pare sembra che Sony li abbia ascoltati. Da questa notte infatti Sony hadalStore e sta offrendo a tutti coloro che lo hanno già acqui...

