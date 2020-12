Coronavirus: su ristori norma in extremis, in dl subito per bar e ristoranti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Raggiunto un accordo in extremis in Cdm sulla questione ristori su cui c'è stato il pressing della ministra Iv, Teresa Bellanova. A quanto apprende l'Adnkronos è stata inserita una norma per ristori immediati a ristoranti e bar. Un impegno, viene sottolineato da fonti di governo, che era stato assunto dall'esecutivo anche in sede di Stato-regioni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Raggiunto un accordo inin Cdm sulla questionesu cui c'è stato il pressing della ministra Iv, Teresa Bellanova. A quanto apprende l'Adnkronos è stata inserita unaperimmediati ae bar. Un impegno, viene sottolineato da fonti di governo, che era stato assunto dall'esecutivo anche in sede di Stato-regioni.

TV7Benevento : Coronavirus: su ristori norma in extremis, in dl subito per bar e ristoranti... - EmMicucci : #Coronavirus #Dpcm: 400 mln ristori immediati per bar e ristoranti - Prof_Ramonte_ : Ristori. Ristori. Ristori. Lo sapete che tutti questi miliardi distribuiti prima o poi li dobbiamo pagare? Rimbors… - TV7Benevento : Coronavirus: fonti Iv, 'decisioni stasera devono essere accompagnate da ristori 100%'... - LaGazzettaWeb : Coronavirus, protestano i ristoratori di Bari: «Ristori subito o falliremo» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ristori Coronavirus e ristori: dalla Regione 20 milioni per bar e ristoranti FirenzeToday Coronavirus: su ristori norma in extremis, in dl subito per bar e ristoranti

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Raggiunto un accordo in extremis in Cdm sulla questione ristori su cui c'è stato il pressing della ministra Iv, Teresa Bellanova. A quanto apprende l'Adnkronos è stata ...

Decreto Ristori. Approvato ordine del giorno Mandelli (FI) per misure di sostegno economico alle farmacie e parafarmacie

18 DIC - La Camera in sede di conversione in legge del Decreto Ristori ha approvato un ordine del giorno presentato dall'On. Andrea Mandelli (Forza Italia) che "impegna il Governo ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Raggiunto un accordo in extremis in Cdm sulla questione ristori su cui c'è stato il pressing della ministra Iv, Teresa Bellanova. A quanto apprende l'Adnkronos è stata ...18 DIC - La Camera in sede di conversione in legge del Decreto Ristori ha approvato un ordine del giorno presentato dall'On. Andrea Mandelli (Forza Italia) che "impegna il Governo ...