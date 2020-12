Cashback di Natale, problemi con alcuni bancomat: come non perdere il rimborso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non sono solo i problemi di rallentamento legati all’app IO ad aver causato difficoltà ai consumatori nell’accedere al Cashback di Natale, ovvero il periodo sperimentale del Piano Cashback attivo dall’8 al 31 dicembre 2020. È la stessa PagoPa S.p.a. ad avvisare, tramite comunicato stampa, della possibilità, per i possessori di alcuni tipi di bancomat, che le transazioni effettuate con questi ultimi non vengano acquisite dall’app IO. In particolare, questo problema riguarda alcuni acquisti fatti in modalità contactless, fatti quindi avvicinando semplicemente la carta al lettore senza inserirla nel POS. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i circuiti di pagamento interessati e cosa fare per evitare di perdere il rimborso con queste ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non sono solo idi rallentamento legati all’app IO ad aver causato difficoltà ai consumatori nell’accedere aldi, ovvero il periodo sperimentale del Pianoattivo dall’8 al 31 dicembre 2020. È la stessa PagoPa S.p.a. ad avvisare, tramite comunicato stampa, della possibilità, per i possessori ditipi di, che le transazioni effettuate con questi ultimi non vengano acquisite dall’app IO. In particolare, questo problema riguardaacquisti fatti in modalità contactless, fatti quindi avvicinando semplicemente la carta al lettore senza inserirla nel POS. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i circuiti di pagamento interessati e cosa fare per evitare diilcon queste ...

matteograndi : Il governo dà il bonus vacanze. La gente va in vacanza. Il governo per la seconda ondata dà la colpa alle vacanze… - M_AR_KO : +++ ULTIM'ORA +++ Il #Governo chiarisce la questione dei '2 COMMENSALI'. #DPCM #DPCMERDA #GovernodellaVergogna… - kariuki74 : RT @AngeloCiocca: Com'è che era? 'Con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più'. Vi ricordate c… - la_prima979 : RT @lefrasidiosho: Fai il #bonusvacanze e poi te 'ncazzi che la gente va in vacanza. Fai il #cashback di natale e poi te 'ncazzi se la gent… - Vincenz61052511 : l'apoteosi del contrasto 'cashback nei negozi fisici- eh ma gli assembramenti sotto natale'? Io non dico che uno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Natale 5 cose importanti da sapere sull’Extra Cashback di Natale L'HuffPost Cashback di Natale, problemi con alcuni bancomat: come non perdere il rimborso

Non sono solo i problemi di rallentamento legati all'app IO ad aver causato difficoltà ai consumatori nell'accedere al Cashback di Natale, ovvero il LeggiOggi ...

Dpcm Natale, passa la linea dura: Italia in lockdown, parla il premier Conte

Dpcm Natale, passa la linea dura: Italia in lockdown, parla il premier Conte (intervento previsto questa sera).

Non sono solo i problemi di rallentamento legati all'app IO ad aver causato difficoltà ai consumatori nell'accedere al Cashback di Natale, ovvero il LeggiOggi ...Dpcm Natale, passa la linea dura: Italia in lockdown, parla il premier Conte (intervento previsto questa sera).