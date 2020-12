Bruno Vespa rimprovera Amadeus in diretta per aver sforato: "il suo programma deve essere importantissimo" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sanremo Giovani va ben oltre l'orario previsto costringendo Porta a Porta a iniziare fuori orario e Bruno Vespa sbotta in diretta contro Amadeus. Amadeus sfora i tempi previsti con Sanremo Giovani e Bruno Vespa lo rimprovera** in diretta: il conduttore di Porta a Porta ironizza sul programma del direttore artistico della kermesse canora 'il suo deve essere un programma molto importante'. Ieri sera Amadeus ha svelato i 26 big in gara a Sanremo 2021 e la sua trasmissione ha sforato di ben trenta minuti rispetto all'orario stabilito. Amadeus, dopo essere stato insultato nel pomeriggio da Morgan per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sanremo Giovani va ben oltre l'orario previsto costringendo Porta a Porta a iniziare fuori orario esbotta incontrosfora i tempi previsti con Sanremo Giovani elo** in: il conduttore di Porta a Porta ironizza suldel direttore artistico della kermesse canora 'il suounmolto importante'. Ieri seraha svelato i 26 big in gara a Sanremo 2021 e la sua trasmissione hadi ben trenta minuti rispetto all'orario stabilito., dopostato insultato nel pomeriggio da Morgan per ...

alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - LegaSalvini : L’opinione di Bruno Vespa. - TAddict3d : E menomale che in prima serata non c'è Bruno Vespa, sennò già immagino le bestemmie. #TheVoiceSenior - benini_info : @IlPaoloGiordano Ha sbagliato Morgan ma ha sbagliato anche #Amadeus perché non si 'sputtana' così un Artista in dir… - eizaghi : Bruno Vespa furioso contro Amadeus, lo sfogo a Porta a Porta all'una di notte VIDEO -