Stretta di Natale, Viminale: “Nei locali e nelle zone della movida maggiori controlli. Nel week end più agenti in strade, aeroporti e stazioni” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Intensificare i controlli nei ristoranti e nelle zone della movida in vista dell’ultimo week end di mobilità interregionale e del periodo di festività natalizie. È quanto è stato deciso nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dalla ministra Luciana Lamorgese. Per la “prevenzione del rischio di contagio – spiega il Viminale – mirate attività di controllo interesseranno i locali pubblici e d’intrattenimento, nonché le aree abitualmente ritrovo dei giovani”. Ma nei piani del ministero dell’Interno c’è anche una pianificazione di “specifici servizi sulla rete viaria stradale e autostradale” in vista dell’intensificarsi degli spostamenti nel fine settimana “per evitare assembramenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Intensificare inei ristoranti ein vista dell’ultimoend di mobilità interregionale e del periodo di festività natalizie. È quanto è stato deciso nel corsoriunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dalla ministra Luciana Lamorgese. Per la “prevenzione del rischio di contagio – spiega il– mirate attività di controllo interesseranno ipubblici e d’intrattenimento, nonché le aree abitualmente ritrovo dei giovani”. Ma nei piani del ministero dell’Interno c’è anche una pianificazione di “specifici servizi sulla rete viaria stradale e autostradale” in vista dell’intensificarsi degli spostamenti nel fine settimana “per evitare assembramenti, ...

