Sampdoria, Gabbiadini out per oltre un mese: sarà sottoposto ad un'operazione all'inguine. I dettagli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tegola per la Sampdoria.Avvio di stagione complicato per Manolo Gabbiadini, da agosto, alle prese con un problema all'ernia inguinale che ormai da mesi crea sempre più grattacapi all'attaccante. Nella giornata di domani, il calciatore, volerà a Roma per raggiungere Villa Stuart e sottoporsi ad una operazione per porre definitivamente fine al suo problema. Gabbiadini, che praticamente non è mai stato utilizzato da Claudio Ranieri, ha maturato appena tre presenze in campionato per un totale di 109 minuti.Come si legge nel sito ufficiale del club, il calciatore "si recherà venerdì a Roma dove sarà sottoposto presso Villa Stuart a un intervento chirurgico per risolvere il problema all'ernia inguinale. La squadra invece si allenerà nuovamente al mattino".

