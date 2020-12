Roma, Dima Shopping Bufalotta: c’è un progetto per il suo rilancio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un progetto di rilancio a tutto tondo che punta innanzitutto su trasparenza, qualità e affidabilità. «Sono questi, infatti, i valori che ispirano l’attività svolta in capo al Dima Shopping Bufalotta, attivo centro commerciale situato nell’ampia area residenziale che si estende a nord-est del centro di Roma», si legge in una nota di neprix, società del Gruppo illimity che opera nella gestione e commercializzazione di asset immobiliari e a cui fa capo tale processo di rilancio. «In particolare, nella valorizzazione ottimale e trasparente dei beni posti in vendita, con funzione di orientamento finalizzata a supportare le linee strategiche della Proprietà», prosegue la nota. Dima Shopping Bufalotta: cosa prevede il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Undia tutto tondo che punta innanzitutto su trasparenza, qualità e affidabilità. «Sono questi, infatti, i valori che ispirano l’attività svolta in capo al, attivo centro commerciale situato nell’ampia area residenziale che si estende a nord-est del centro di», si legge in una nota di neprix, società del Gruppo illimity che opera nella gestione e commercializzazione di asset immobiliari e a cui fa capo tale processo di. «In particolare, nella valorizzazione ottimale e trasparente dei beni posti in vendita, con funzione di orientamento finalizzata a supportare le linee strategiche della Proprietà», prosegue la nota.: cosa prevede il ...

CorriereCitta : Roma, Dima Shopping Bufalotta: c’è un progetto per il suo rilancio - CheGuevaraRoma : RT @RomaReport: Mentre apre un nuovo centro commerciale, il Maximo, il Dima Shopping di Roma nord finisce in vendita. Stretto tra speculazi… - Federicothere : RT @RomaReport: Mentre apre un nuovo centro commerciale, il Maximo, il Dima Shopping di Roma nord finisce in vendita. Stretto tra speculazi… - RomaReport : Mentre apre un nuovo centro commerciale, il Maximo, il Dima Shopping di Roma nord finisce in vendita. Stretto tra s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dima Roma, Dima Shopping Bufalotta: c’è un progetto per il suo rilancio Il Corriere della Città Primark apre anche al Centro Commerciale Roma Est: tutto sul nuovo store

Roma III Municipio: in vendita il centro commerciale Dima Molti critici hanno denunciato anche il fatto che, malgrado il Primark fosse pieno, gli altri negozi soffrano la crisi. Sappiamo bene che ...

La folla in via del Corso oggi, 5 dicembre

Nonostante regole Covid la scena non cambia: le immagini della folla oggi in via del Corso a Roma Folla in via del Corso. Le fotografie di oggi, sabato 5 dicembre 2020, nella principale via dello shop ...

Roma III Municipio: in vendita il centro commerciale Dima Molti critici hanno denunciato anche il fatto che, malgrado il Primark fosse pieno, gli altri negozi soffrano la crisi. Sappiamo bene che ...Nonostante regole Covid la scena non cambia: le immagini della folla oggi in via del Corso a Roma Folla in via del Corso. Le fotografie di oggi, sabato 5 dicembre 2020, nella principale via dello shop ...