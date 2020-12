Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)DEL 16 DICEMBREORE 9:05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA A1-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER 5 KM TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. SI CONSIGLIA COMUNQUE DI USCIRE AD ANAGNI PER POI PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FERENTINO. INCIDENTE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, CONSEGUENTI CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA VALLE DEI CORSI NELLE DUE DIREZIONI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO SI STA IN CODA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL CENTRO. INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL6 NAPOLI-VIA ...