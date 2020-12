Toscana: Ristoratori, Bene i 20 milioni a fondo perduto per il settore da Regione' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Le nostre proteste e l'incontro con il governatore della Toscana hanno dato i loro frutti. Il presidente Giani e l'assessore Marras hanno annunciato, infatti, che sono stati trovati 20 milioni a fondo perduto da destinare alla somministrazione. Accogliamo con soddisfazione la notizia, ma aspettiamo a dare un giudizio definitivo quando avremo letto il provvedimento. Le risorse sono previste dal decreto ristoro quater articolo 22 legge 157 del 30 novembre per le categorie disagiate e quindi invitiamo tutti gli altri presidenti di Regione a intervenire a favore del settore Horeca, prendendo esempio da quanto sta facendo la Toscana”. Questo il commento di Pasquale Naccari, presidente di Ristoratori Toscana, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Le nostre proteste e l'incontro con il governatore dellahanno dato i loro frutti. Il presidente Giani e l'assessore Marras hanno annunciato, infatti, che sono stati trovati 20da destinare alla somministrazione. Accogliamo con soddisfazione la notizia, ma aspettiamo a dare un giudizio definitivo quando avremo letto il provvedimento. Le risorse sono previste dal decreto ristoro quater articolo 22 legge 157 del 30 novembre per le categorie disagiate e quindi invitiamo tutti gli altri presidenti dia intervenire a favore delHoreca, prendendo esempio da quanto sta facendo la”. Questo il commento di Pasquale Naccari, presidente di, ...

