Torre del Greco | il Comune cerca un garante dei disabili

Il Comune di Torre del Greco (Napoli) alla ricerca del garante per i diritti delle persone diversamente abili. E' il senso del bando promosso dall'amministrazione comunale e nel quale viene specificato che "tale figura e' nominata direttamente dal sindaco, sulla base di una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli stessi interessi dei disabili e operanti sul territorio comunale". I candidati dovranno essere in possesso del diploma di licenza media superiore e dovranno offrire garanzia di probita', indipendenza, obiettivita' e serenita' di giudizio, oltre che una comprovata esperienza nel campo della disabilita'. L'incarico ha carattere onorifico, ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta.

