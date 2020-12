Tom Cruise furibondo urla contro la troupe di Mission Impossible: “Figli di putt*ana, non voglio vedere più una cosa del genere” (AUDIO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) furibondo. Non si può difinire in altro modo sentendo l’AUDIO pubblicato dal tabloid The Sun. La voce, che stando al giornale è quella di Tom Cruise, è alterata. L’attore urla: “Stiamo creando migliaia di posti di lavoro Figli di putt*na. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati, niente scuse“. Le sue parole sarebbero rivolte a due membri della troupe, seduti vicini al computer e quindi non nel rispetto del distanziamento fisico, che deve essere di almeno 2 metri: “Non voglio mai più vedere una cosa del genere”. Ancora, Cruise sottolinea di essere costretto a passare ogni “fottuta sera” al telefono per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020). Non si può difinire in altro modo sentendo l’pubblicato dal tabloid The Sun. La voce, che stando al giornale è quella di Tom, è alterata. L’attore: “Stiamo creando migliaia di posti di lavorodi putt*na. Nonpiùcose del, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati, niente scuse“. Le sue parole sarebbero rivolte a due membri della, seduti vicini al computer e quindi non nel rispetto del distanziamento fisico, che deve essere di almeno 2 metri: “Nonmai piùunadel”. Ancora,sottolinea di essere costretto a passare ogni “fottuta sera” al telefono per ...

