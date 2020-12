Sci alpino, Val Gardena: Paris e Innerhofer per crescere in vista di Bormio. Aspettiamo squilli dagli altri azzurri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stato il regno di Kristian Ghedina, se vogliamo anche di Herbert Plank, e stiamo citando i due italiani capaci di trionfare in discesa sulla Saslong. Oggi è più un feudo norvegese e austriaco, perché Dominik Paris e Cristof Innerhofer, cioè i capitani della squadra italiana maschile di velocità, non amano particolarmente il tracciato gardenese, anche se “Domme” comunque ci è salito due volte sul podio, sia in discesa che in superG, e “Inner” lo ha fatto giusto un anno fa prima dell’infortunio, sempre in superG. Per i due azzurri però le gare in Gardena (venerdì superG, sabato discesa), rappresentano in linea teorica una tappa di passaggio in vista di Bormio (tra l’altro è arrivato l’ok della FIS per la pista “Stelvio”), dove entrambi hanno già vinto, Paris a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stato il regno di Kristian Ghedina, se vogliamo anche di Herbert Plank, e stiamo citando i due italiani capaci di trionfare in discesa sulla Saslong. Oggi è più un feudo norvegese e austriaco, perché Dominike Cristof, cioè i capitani della squadra italiana maschile di velocità, non amano particolarmente il tracciato gardenese, anche se “Domme” comunque ci è salito due volte sul podio, sia in discesa che in superG, e “Inner” lo ha fatto giusto un anno fa prima dell’infortunio, sempre in superG. Per i dueperò le gare in(venerdì superG, sabato discesa), rappresentano in linea teorica una tappa di passaggio indi(tra l’altro è arrivato l’ok della FIS per la pista “Stelvio”), dove entrambi hanno già vinto,a ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Giacomini (Infront) a CF: «Di qui alle Olimpiadi 2026 momento cruciale per lo sci»:… - sportface2016 : #Sci alpino, prima prova della discesa in #ValGardena rinviata per nebbia - RaiSport : ?? Manfred #Moelgg campione anche contro il #COVID19 Lo sciatore azzurro: 'Non sono ancora al 100%, è stata tosta'… - barbarapaolazzi : I #Mondiali di #Cortina 2021 avranno la loro moneta speciale #RoadtoCortina2021 -