San Gennaro, il sangue non si è ancora sciolto: la preoccupazione dei fedeli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è sciolto il sangue di San Gennaro nel miracolo di dicembre. Il consueto prodigio del 16 dicembre non si è compiuto, tra lo stupore dei pochi presenti ed il visibile disappunto anche degli officianti. Si continuerà con la messa tradizionale. L'ampolla sarà riportata nella Cappella alle 12 per essere ripresa nuovamente alle 16.30, mentre alle 18.30 sarà celebrata la messa, con la speranza dei fedeli di osservare finalmente il miracolo che, questa mattina, non è avvenuto. Celebrazioni diverse per il Covid Niente bacio dell'ampolla e rito sull'Altre Maggiore della Cattedrale di Napoli e non nella Cappella del Tesoro di San Gennaro. Il miracolo laico quest'anno è diverso da quello degli anni scorsi, a causa dell'emergenza Covid. L'ampolla, prelevata dalla cassaforte, è stata portata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si èildi Sannel miracolo di dicembre. Il consueto prodigio del 16 dicembre non si è compiuto, tra lo stupore dei pochi presenti ed il visibile disappunto anche degli officianti. Si continuerà con la messa tradizionale. L'ampolla sarà riportata nella Cappella alle 12 per essere ripresa nuovamente alle 16.30, mentre alle 18.30 sarà celebrata la messa, con la speranza deidi osservare finalmente il miracolo che, questa mattina, non è avvenuto. Celebrazioni diverse per il Covid Niente bacio dell'ampolla e rito sull'Altre Maggiore della Cattedrale di Napoli e non nella Cappella del Tesoro di San. Il miracolo laico quest'anno è diverso da quello degli anni scorsi, a causa dell'emergenza Covid. L'ampolla, prelevata dalla cassaforte, è stata portata ...

HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - chris5minuti : @RobertoRenga Di me ha parlato sto san Gennaro? Parto dall'inizio oggi? - lavitamigliore3 : Manco San Gennaro ce la fa quest'anno ?? - massimo_avv : RT @markorusso69: Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo Gravissimo - tsoitomo : @SpudFNVPN Si gattuso resta a napoli e non parte per milano san gennaro a fatto il miracolo! -