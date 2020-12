Sampdoria | giovane di colore aggredito dagli ultras blucerchiati | 7 condannati

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nove componenti della tifoseria organizzata dellahannounoriginario del Gambia, nel centro di Genova. Per l’accaduto, i soggetti individuati dalle forze dell’ordine sono incappati in sette misure cautelari, concernenti cinque obblighi di dimora e due divieti di dimora nel capoluogo ligure. L’aggressione deglisi aggiunge ad altri innumerevoli episodi di questo genere, che rappresentano inusuali macchie alla credibilità del calcio. Questo sport è fondato ‘paradossalmente’ sul rispetto e sulla tolleranza etnica, dunque notizie del genere fanno male al movimento. SportFace.

Nove componenti della tifoseria organizzata della Sampdoria hanno aggredito un giovane originario del Gambia, nel centro di Genova. Per l'accaduto, i soggetti individuati dalle forze dell'ordine sono ...