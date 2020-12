Poste, troppe code: i sindaci chiedono l’ampliamento dell’orario di apertura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi, 16 dicembre, i sindaci di Novate Milanese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Senago e Solaro hanno firmato e inviato una richiesta formale al Condirettore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e al Direttore della Filiale Milano 2 Nord, Dario Marigliano, per chiedere l’ampliamento dell’orario di apertura degli uffici postali della zona secondo lo schema td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi, 16 dicembre, idi Novate Milanese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Senago e Solaro hanno firmato e inviato una richiesta formale al Condirettore Generale diItaliane, Giuseppe Lasco, e al Direttore della Filiale Milano 2 Nord, Dario Marigliano, per chiederedidegli uffici postali della zona secondo lo schema td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

