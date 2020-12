Partita IVA 2021: ecco chi pagherà meno contributi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il cosiddetto Anno bianco, ossia un periodo senza tasse per chi ha una Partita Iva e guadagna sotto una certa somma: il coordinamento libere associazioni professionali (Colap) ha messo sul tavolo del governo una proposta che interessa le partite Iva di tutta Italia: niente tasse nel 2021 per chi ha compensi inferiori a 50 mila euro. Proposta accennata sui social dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo i dati relativi al periodo del lockdown che ha previsto un netto del fatturato. Come sarà possibile? Ovviamente una misura del genere, votata per far ripartire l’economia dei consumi dopo un anno decisamente problematico a causa del Covid, che ha fatto calare molto il fatturato del nostro paese, si preannuncia molto costosa e complicata e richiederà non solo gli sforzi della maggioranza ma anche l’accordo dell’opposizione. L’idea è infatti quella ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il cosiddetto Anno bianco, ossia un periodo senza tasse per chi ha unaIva e guadagna sotto una certa somma: il coordinamento libere associazioni professionali (Colap) ha messo sul tavolo del governo una proposta che interessa le partite Iva di tutta Italia: niente tasse nelper chi ha compensi inferiori a 50 mila euro. Proposta accennata sui social dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo i dati relativi al periodo del lockdown che ha previsto un netto del fatturato. Come sarà possibile? Ovviamente una misura del genere, votata per far ripartire l’economia dei consumi dopo un anno decisamente problematico a causa del Covid, che ha fatto calare molto il fatturato del nostro paese, si preannuncia molto costosa e complicata e richiederà non solo gli sforzi della maggioranza ma anche l’accordo dell’opposizione. L’idea è infatti quella ...

