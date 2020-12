Milano, esplosione in un appartamento sui Navigli: ferita una donna. Le immagini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa mattina alle 9.45 a Milano, in via Ludovico il Moro, si è verificata un’esplosione in appartamento, verosimilmente dovuta a una fuga di gas. La casa, secondo quanto comunicato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, è in una palazzina di tre piani: è rimasta ferita una donna di 67 anni, con ustioni al volto e al collo. La donna è stata trasportata al Niguarda in codice giallo. Sul posto due ambulanze, automedica, autoinfermieristica, vigili urbani, polizia e vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa mattina alle 9.45 a, in via Ludovico il Moro, si è verificata un’in, verosimilmente dovuta a una fuga di gas. La casa, secondo quanto comunicato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, è in una palazzina di tre piani: è rimastaunadi 67 anni, con ustioni al volto e al collo. Laè stata trasportata al Niguarda in codice giallo. Sul posto due ambulanze, automedica, autoinfermieristica, vigili urbani, polizia e vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Milano, esplosione in un appartamento sui Navigli: ferita una donna. Le immagini - Noovyis : (Milano, esplosione in un appartamento sui Navigli: ferita una donna. Le immagini) Playhitmusic - - ilfattovideo : Milano, esplosione in un appartamento sui Navigli: ferita una donna. Le immagini - magicaGrmente22 : Esplosione in abitazione a Milano: donna ferita, stabile evacuato - MilanoSpia : Via Ludovico il Moro, esplosione per una fuga di gas: ustionata 67enne -