I giochi per smartphone che hanno guadagnato di più nel 2020

(Foto: Pubg)PlayerUnknown's Battlegrounds, meglio noto come Pubg, è il gioco mobile più fruttuoso del 2020 precedendo sul podio un altro titolo prodotto dal colosso cinese Tencent ovvero Honor of Kings. Il redivivo Pokémon Go conquista la terza piazza a debita distanza, dimostrando di essere ancora molto amato. Sono questi i dati aggiornati al 14 dicembre che emergono dalla classifica stilata da Sensor Tower Store Intelligence a proposito dei videogiochi che hanno generato più introiti da piattaforme mobile Android e iOs negli scorsi dodici mesi. Onore a Tencent, l'agglomerato dietro all'app cinese tuttofare WeChat, che mette ai primi due posti due sue perle appunto come lo sparatutto in prima persona con giocatissima modalità battle royale Pubg Mobile – con in numeri della sua controparte in patria chiamata Game For Peace – e l'arena ...

La celebre saga di Electronic Arts torna in primo piano con il nuovo capitolo Medal of Honor: Above and Beyond, un gioco esclusivo per la realtà virtuale.

Bethesda sembra non avere intenzione di abbandonare i capitoli storici della saga, grazie a un nuovo DLC chiamato DOOM Zero.

