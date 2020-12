È tornata la frangia a sipario o a «M» degli anni ’90 e per tagliarla si va da McDonald’s

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oh my God, gli anni ’90 sono davvero tornati! Almeno così sembra in particolare in Svezia dove McDonald’s ha appena aperto un barbershop (sì avete letto bene) che ha riportato in auge il look con la frangia a sipario, esattamente quello che star come David Beckham e Leonardo DiCaprio sfoggiavano in quegli anni. https://www.youtube.com/watch?v=XWPR4dHU6NI&feature=emb_imp_woyt