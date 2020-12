Berlino 2021: il festival sarà proposto in versione virtuale online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'appuntamento per Berlino 2021 diventa virtuale: l'organizzazione avrebbe deciso di proporre i film della selezione online nel mese di marzo. Il festival di Berlino 2021 si svolgerà in modo virtuale: l'edizione numero 71, che doveva svolgersi nella città tedesca dall'11 al 21 febbraio, sembra destinato a proporre i film in concorso online. La scelta sembra sia stata causata dall'aumento dei casi di COVID-19 in Germania che rende impossibile pianificare l'evento cinematografico in modo tradizionale. La nuova versione della Berlinale avverà quindi online all'inizio di marzo, in contemporanea con gli eventi virtuali dell'European Film Market. Nelle prime settimane di giugno, invece, ci saranno delle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'appuntamento perdiventa: l'organizzazione avrebbe deciso di proporre i film della selezionenel mese di marzo. Ildisi svolgerà in modo: l'edizione numero 71, che doveva svolgersi nella città tedesca dall'11 al 21 febbraio, sembra destinato a proporre i film in concorso. La scelta sembra sia stata causata dall'aumento dei casi di COVID-19 in Germania che rende impossibile pianificare l'evento cinematografico in modo tradizionale. La nuovadella Berlinale avverà quindiall'inizio di marzo, in contemporanea con gli eventi virtuali dell'European Film Market. Nelle prime settimane di giugno, invece, ci saranno delle ...

IDM Alto Adige al Sundance 2021 con il film dell’altoatesino Ronny Trocker

Il regista e produttore è in Concorso con “Human Factors”, una co-produzione Germania-Italia-Danimarca. Credit courtesy IDM. Ronny Trocker è nato a Bolzano e ha studiato a B ...

