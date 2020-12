Una videochiamata per fare shopping nei negozi di quartiere (Di martedì 15 dicembre 2020) ShopCall (crediti, ShopCall)Un nuovo modo per fare acquisti in videochiamata aiutando i negozi di quartiere in questo momento complesso. La startup Shopcall ha messo a punto un metodo per supportare i commercianti in difficoltà. Si tratta di una piattaforma di video streaming attiva da qualche settimana, che grazie alla videochiamata dà la possibilità ai clienti di vedere e scegliere gli articoli che cercano, di chiedere informazioni e di ricevere descrizioni e consigli. Come funziona Roberto Murgia, proprietario di Hoplo, con esperienza nel settore della tecnologia a sostegno delle aziende, e fondatore della startup, spiega: “Commercianti e artigiani si registrano sul nostro sito in pochi semplici passaggi. A ciascuno è attribuito un link univoco che possono promuovere tra i loro clienti attraverso ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) ShopCall (crediti, ShopCall)Un nuovo modo peracquisti inaiutando idiin questo momento complesso. La startup Shopcall ha messo a punto un metodo per supportare i commercianti in difficoltà. Si tratta di una piattaforma di video streaming attiva da qualche settimana, che grazie alladà la possibilità ai clienti di vedere e scegliere gli articoli che cercano, di chiedere informazioni e di ricevere descrizioni e consigli. Come funziona Roberto Murgia, proprietario di Hoplo, con esperienza nel settore della tecnologia a sostegno delle aziende, e fondatore della startup, spiega: “Commercianti e artigiani si registrano sul nostro sito in pochi semplici passaggi. A ciascuno è attribuito un link univoco che possono promuovere tra i loro clienti attraverso ...

