Terapie geniche, Eli Lilly acquisisce Prevail per oltre 1 miliardo di dollari (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica Eli Lilly and Co ha raggiunto un accordo per acquisire Prevail Therapeutics Inc per una cifra superiore a 1 miliardo di dollari. Ciò rafforzerà la presenza nel redditizio campo della terapia genica, utilizzata per sviluppare trattamenti per malattie neurodegenerative come il Parkinson. L’accordo reso noto dalle due soietà prevede l’acquisizione di Prevail da parte di Lilly per 22,50 dollari per azione in contanti (per un valore totale di circa 880 milioni di dollari) pagabile alla chiusura più un diritto di valore contingente non negoziabile (CVR) del valore di 4 dollari per azione in contanti (un totale di circa 160 milioni), per un corrispettivo totale fino a 26,50 dollari per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica Eliand Co ha raggiunto un accordo per acquisireTherapeutics Inc per una cifra superiore a 1di. Ciò rafforzerà la presenza nel redditizio campo della terapia genica, utilizzata per sviluppare trattamenti per malattie neurodegenerative come il Parkinson. L’accordo reso noto dalle due soietà prevede l’acquisizione dida parte diper 22,50per azione in contanti (per un valore totale di circa 880 milioni di) pagabile alla chiusura più un diritto di valore contingente non negoziabile (CVR) del valore di 4per azione in contanti (un totale di circa 160 milioni), per un corrispettivo totale fino a 26,50per ...

