Telese Terme | al via i progetti di Servizio Civile Universale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dal sindaco di, Giovanni Caporaso, sull’approvazione deidial via nel suo comune. Con l’approvazione deididel Comune di(Rilanci Campaniae Campania Sicura) viene data una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. In totale saranno coinvolti 20 volontari, attraverso modalità che verranno specificate in ...