Spostamenti tra Comuni: nuova stretta del Governo. E torna l'incubo lockdown a Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dicembre 2020 - Ci siamo, nuova stretta in arrivo dal Governo per quanto riguarda le festività di Natale e Capodanno. E i lombardi sono molto preoccupati, perché solo da tre giorni sono ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dicembre 2020 - Ci siamo,in arrivo dalper quanto riguarda le festività die Capodanno. E i lombardi sono molto preoccupati, perché solo da tre giorni sono ...

lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - Artemisthea84 : RT @YoramGutgeld: A chi vuole la zona rossa per copiare il 'lockdown totale' tedesco, andrebbe ricordato che in Germania non c'è, ne mai c'… - fioredeIdeserto : @GiuseppeConteIT spero non stiate pensando di limitare DI NUOVO gli spostamenti tra comuni, c’è gente che fatto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra Spostamenti tra Comuni: nuova stretta del Governo. E torna l'incubo lockdown a Natale Il Giorno Schizofrenia al Governo: ora si punta al lockdown per Natale

Il bonus vacanze per consentire agli italiani di fare le ferie, poi le polemiche sugli assembramenti in spiaggia. Ora l’introduzione del cashback per aiutare i negozi in crisi e, subito dopo, la “terr ... Rientro a scuola a gennaio? Così si muovono i prefetti: più autobus in linee “critiche”, scaglionamento di 90 minuti e liste dei pendolari

Aumento dell’offerta di mezzi, differenziazione degli orari di almeno 90 minuti tra un turno e l’altro, liste degli studenti pendolari, cioè quelli che arrivano da fuori città. Sono le prime linee gui ... Il bonus vacanze per consentire agli italiani di fare le ferie, poi le polemiche sugli assembramenti in spiaggia. Ora l’introduzione del cashback per aiutare i negozi in crisi e, subito dopo, la “terr ...Aumento dell’offerta di mezzi, differenziazione degli orari di almeno 90 minuti tra un turno e l’altro, liste degli studenti pendolari, cioè quelli che arrivano da fuori città. Sono le prime linee gui ...