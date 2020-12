Sanremo 2021 | i Big saranno 26 e ci saranno anche Fedez e Arisa?

(Di martedì 15 dicembre 2020) Sanremo 2021 riparte dai numeri: «70+1», a simboleggiare che la prossima sarà l’edizione della rinascita, e 26, come i Big che saranno ammessi alla gara e che vedremo il prossimo 2 marzo sul palco del Teatro Ariston. Saranno annunciati giovedì 17 dicembre in prima serata su Raiuno ma, nel frattempo, il conduttore Amadeus specifica che, rispetto al 2020, «la media di età si abbasserà ulteriormente» e che la presenza femminile salirà a 10 candidate.

I Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 saranno 26. Li scopriremo giovedì 17 dicembre in prima serata su Raiuno, e le voci danno già i primi nomi sul palco: c'è da aspettarsi Fedez e Aris ...IMPERIA - "Il 70+1 vorrei che fosse il Sanremo della rinascita, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno. E bisogna ripartire dai giovani: la lista dei 26 Big avrà ...