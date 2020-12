Sanremo 2021, Amadeus annuncia i Big: “26 in gara, 16 uomini e 10 donne” (Di martedì 15 dicembre 2020) Mancano circa tre mesi al ritorno del Festival di Sanremo e durante la conferenza stampa di oggi Amadeus ha spoilerato un po’ il cast dei big in gara che sarà annunciato ufficialmente giovedì sera. Il conduttore ha annunciato che in gara ci saranno ben 26 big (generalmente oscillano sulla ventina) fra cui 10 donne e moltissimi giovani. “Ci sarà una presenza di giovani altissima. L’anno scorso era un Sanremo molto giovane con una parte tradizionale. Per me vince la canzone a prescindere da chi la presenta” – ha dichiarato Amadeus, come riportato da TvBlog – “Io credo che quest’anno la media si abbasserà ulteriormente. Sia tra le ragazze e i ragazzi. Una musica attuale che dà un riferimento con la musica internazionale. La parola ... Leggi su biccy (Di martedì 15 dicembre 2020) Mancano circa tre mesi al ritorno del Festival die durante la conferenza stampa di oggiha spoilerato un po’ il cast dei big inche saràto ufficialmente giovedì sera. Il conduttore hato che inci saranno ben 26 big (generalmente oscillano sulla ventina) fra cui 10e moltissimi giovani. “Ci sarà una presenza di giovani altissima. L’anno scorso era unmolto giovane con una parte tradizionale. Per me vince la canzone a prescindere da chi la presenta” – ha dichiarato, come riportato da TvBlog – “Io credo che quest’anno la media si abbasserà ulteriormente. Sia tra le ragazze e i ragazzi. Una musica attuale che dà un riferimento con la musica internazionale. La parola ...

