Matteo Renzi rinvia l'incontro con Conte mentre continua a minacciare il governo (Di martedì 15 dicembre 2020) E' stato lui a volere lo scontro dentro la maggioranza, sempre lui a minacciare Giuseppe Conte in Senato perché su Recovery fund si ridiscutesse tutto da capo. Ma al momento della convocazione da parte del presidente del Consiglio, Matteo Renzi ha deciso di non presentarsi e di far rinviare l'incontro. Il motivo ufficiale? L'impegno della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova a Bruxelles che le impedisce di partecipare al vertice delle 13. Intanto, in attesa che il faccia a faccia venga riprogrammato, il leader di Italia viva continua a minacciare il governo. E questo nonostante ieri Conte, all'avvio delle consultazioni, abbia ottenuto l'appoggio di M5s e Pd a procedere con il governo e un no ...

