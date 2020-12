Inter-Napoli | Conte | “Sanchez-Vidal-Hakimi | vi dico tutto Scudetto obbligatorio? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di martedì 15 dicembre 2020) "Domani sarà una sfida tra due squadre che vogliono essere protagoniste, sarà sicuramente molto impegnativo".Ha esorditoil tecnico dell', Antoniovenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 20.45 a San Siro. "? Alexis è uscito con un problema all'adduttore, e molto difficilmente sarà recuperabile.ha avuto questa distrazione di primo grado, sta lavorando bene ed è in fase di recupero. Domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Rischieremmo di perderlo per un altro mese. Serve pazienza, ha bisogno di ritrovare la giusta condizione. Sufaremo oggi delle valutazioni, ma dei ...