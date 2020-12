In Cyberpunk 2077 puoi scegliere le dimensioni del pene (ma non serve a niente) (Di martedì 15 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è un videogame molto particolare, ormai lo abbiamo capito. E lo dimostra anche nel momento in cui si devono scegliere le caratteristiche del protagonista. It's not the size of the wave, but the motion of the ocean e così via. Ma quando si tratta di dimensioni (parliamo di quelle dimensioni e siete ancora nella sezione videogame, non avete cliccato per sbaglio) c'è sempre il rischio di urtare la sensibilità di qualcuno. E in questo caso più che urtare la sensibilità, Cyberpunk 2077 ha scatenato il panico tra i giocatori di sesso maschile. Non scaldatevi troppo Dunque, siete a due minuti dall'inizio del gioco e dovete creare il personaggio. Scegliete di essere un maschio. Aspetto fisico, colore della pelle, tatuaggi, cicatrici. Fin qui tutto regolare. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020)è un videogame molto particolare, ormai lo abbiamo capito. E lo dimostra anche nel momento in cui si devonole caratteristiche del protagonista. It's not the size of the wave, but the motion of the ocean e così via. Ma quando si tratta di(parliamo di quellee siete ancora nella sezione videogame, non avete cliccato per sbaglio) c'è sempre il rischio di urtare la sensibilità di qualcuno. E in questo caso più che urtare la sensibilità,ha scatenato il panico tra i giocatori di sesso maschile. Non scaldatevi troppo Dunque, siete a due minuti dall'inizio del gioco e dovete creare il personaggio. Scegliete di essere un maschio. Aspetto fisico, colore della pelle, tatuaggi, cicatrici. Fin qui tutto regolare. ...

