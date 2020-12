Giovanni Toti: “Surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste“. È questo il contenuto del post a sfondo polemico da parte del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito alle ipotesi di un nuovo lockdown festivo. “Trovo assurda la pretesa di dividere il Paese tra chi combatte il virus e chi guarda all’economia in crisi, come se consentire ai negozi, ai ristoranti, ai bar e a tante altre aziende di sopravvivere, dove il contagio lo consente, fosse un peccato – ha aggiunto il governatore ligure -. Forse lo è per chi sogna un Paese fatto di reddito di cittadinanza. Peccato che in Italia ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Trovo surrealedi unper Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste“. È questo il contenuto del post a sfondo polemico da parte del presidente della Regione Liguria,, in merito alle ipotesi di unfestivo. “Trovo assurda la pretesa di dividere il Paese tra chi combatte il virus e chi guarda all’economia in crisi, come se consentire ai negozi, ai ristoranti, ai bar e a tante altre aziende di sopravvivere, dove il contagio lo consente, fosse un peccato – ha aggiunto il governatore ligure -. Forse lo è per chi sogna un Paese fatto di reddito di cittadinanza. Peccato che in Italia ...

