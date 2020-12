È da trent’anni che Inter-Napoli non è sfida scudetto (Di martedì 15 dicembre 2020) Diamo un nome alle cose. Domani sera Inter-Napoli è sfida scudetto. Con buona pace dei due allenatori che giocano a nascondersi. Da un lato Conte che ha fatto del chiagnazzarismo la propria ragione di vita, e che siede ancora sulla panchina dell’Inter solo perché costerebbe troppo il suo esonero. Dall’altro Gattuso che fa finta di volare basso ma sa di avere tra le mani una squadra che mai più potrebbe ricapitargli. Squadra che, tra l’altro, è da un pezzo abituata alle pressioni. Sia in Italia sia in Europa. I due allenatori sono simili. Caratterialmente e anche tatticamente. Entrambi quasi si vergognano del loro calcio all’italiana. Fatto sta che Inter-Napoli sfida scudetto mancava dal 1990. Perché ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Diamo un nome alle cose. Domani sera. Con buona pace dei due allenatori che giocano a nascondersi. Da un lato Conte che ha fatto del chiagnazzarismo la propria ragione di vita, e che siede ancora sulla panchina dell’solo perché costerebbe troppo il suo esonero. Dall’altro Gattuso che fa finta di volare basso ma sa di avere tra le mani una squadra che mai più potrebbe ricapitargli. Squadra che, tra l’altro, è da un pezzo abituata alle pressioni. Sia in Italia sia in Europa. I due allenatori sono simili. Caratterialmente e anche tatticamente. Entrambi quasi si vergognano del loro calcio all’italiana. Fatto sta chemancava dal 1990. Perché ...

